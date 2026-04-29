IOCのロゴ＝ローザンヌ（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】フランス・アルプス地域で行われる2030年冬季五輪で、一部夏季競技の冬移行を検討してきた国際オリンピック委員会（IOC）が、移行を見送る見通しとなった。29日、関係者が明らかにした。同日、IOC執行部や担当幹部がIOC委員に対して説明した。「雪上または氷上で行われる競技のみが冬季競技とみなされる」と明記している五輪憲章を、当面堅持する姿勢を示したという。