バレーボール女子のアジア・チャンピオンズリーグ（ACL）は29日、バンコクで準決勝が行われ、NEC川崎がジェティス（カザフスタン）に3―1で勝ち、決勝に進んだ。上位2チームに与えられる世界クラブ選手権の出場権を獲得した。（共同）