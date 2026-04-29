ゴールデンウィークとなり、高速道路を利用する人も多いのではないでしょうか。そんな時だからこそ、気を付けたいのが高速道路の逆走です。 【写真を見る】「高速道路を逆走してしまった...」こんな時どう対処する？ やってはいけないことは？ 自分が逆走車を発見したら何をすべき？ 警察に聞いてわかったこととはGWは事故に注意 国土交通省によりますと、高速道路では、毎年２００件ほどの逆走事案が発生していて