サッカーＪ２・モンテディオ山形の新たな経営体制が発表されました。新スタジアムの建設資金を出資する東京の不動産会社から、新たに３人が役員に就任することが決まりました。 これは、２８日に開かれた株式会社モンテディオ山形の定時株主総会と臨時取締役会で承認され、決定したものです。 新たな経営体制では、新スタジアムの建設に向けて最大５０億円の出資を決めた東京の不動産会社「株式会社エスコン」から、新たに