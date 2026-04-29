2026年4月28日、韓国メディア・聯合ニュースは米国通商代表部（USTR）が韓国の「ネットワーク使用料」制度について改めて強い不満を示したと報じた。記事によると、USTRはSNSで「米国のインターネットサービス事業者に対し、トラフィック伝送にネットワーク使用料を課している国はない。韓国以外には」と指摘。これを非関税障壁政策の一例として挙げた。この問題は以前から米国側が繰り返し提起してきたもので、USTRは3月31日に公