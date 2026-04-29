米政府は4月28日、制裁回避に協力し、イランに資金提供をおこなったとして、35のイラン関連団体と個人に制裁を科すと発表しました。ベッセント米財務長官は、「イランの『シャドーバンキング』システムに関与または協力するいかなる機関も厳しい結果に直面することになる」と述べました。（提供/CGTN Japanese）