4月28日、バナナマンの日村勇紀が体調不良のため芸能活動を休業すると発表した。「所属する芸能事務所・ホリプロコムのウェブサイトでは《今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります》と説明されています。日村さんはこの発表前