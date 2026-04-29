◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 2-0 ヤクルト(29日、神宮球場)ヤクルトは阪神との首位攻防第2戦を落とし2位に後退。池山隆寛監督は相手先発・郄橋遥人投手をたたえました。前日2桁得点を挙げた打線がこの日は郄橋投手の前に沈黙。わずか3安打、打者28人で完封負けを喫しました。試合後、池山隆寛監督は郄橋投手について「いいところに投げられた。2塁も踏めていないので、相手投手が素晴らしかったというところ」と