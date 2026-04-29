アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」は29日、有明アリーナで「ONESAMAURAI1フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦ロッタンVS武尊」を行った。女子アトム級総合格闘技5分3Rで澤田千優（28＝IDEAASAKUSA）は1R4分33秒、腕十字固めで三浦彩佳（35＝TRIBETOKYOMMA）を破った。ボーナスとアトム級女子王者のデニス・ザンボアンガへの挑戦権を獲得した。1R、三浦がしつようなタックルで攻め。澤田