海外の観光客にも大人気のマンガ『ワンピース』、県内に10体ある銅像を1日で何体回ることができるのか、挑戦しました！■飯田嘉太アナ「熊本地震から10年となる熊本の注目お出かけスポット。私がおススメするのがこちら、ワンピース像巡りです」 熊本県出身の漫画家・尾田栄一郎さんの人気漫画『ワンピース』のキャラクター「麦わらの一味」。この銅像が、熊本地震からの復興プロジェクトの一環とし