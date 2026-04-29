◇セ・リーグDeNA4―2中日（2026年4月29日バンテリンD）プロ初登板初先発だったDeNAのドラフト2位・島田舜也（東洋大）が5回3安打2失点と奮闘。チームの逆転勝利に貢献し「緊張はしたが、試合をつくることができてうれしい」と笑顔で振り返った。初回にボスラーの適時打で先制を許すも粘りの投球。2、3、5回は3者凡退に抑え、相川監督は「力強い球を投げられるし、ストライクを取るのに困らない。思い切って勝負できる