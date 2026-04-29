本拠地・楽天戦プロ野球、ロッテの井上広大外野手が29日、本拠地での楽天戦に「6番・一塁」で先発出場。移籍後初となる本塁打を放つと、古巣のファンから様々な声が上がった。4回の第2打席。楽天先発・前田健太の変化球を打ち砕いた。高く上がった打球は、左翼スタンドに着弾。チームメートに称えられると、笑みが浮かんだ。プロ7年目、24歳の井上は2019年ドラフト2位で阪神に入団。昨オフの現役ドラフトでロッテに移籍した