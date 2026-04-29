オリックスは29日、育成選手の宜保翔を支配下選手として登録することを発表した。背番号は53。宜保は24年に育成契約となり、今季はファームで22試合に出場し71打数21安打、打率.296を記録している。2年ぶりの支配下復帰となった宜保は、球団を通じて「率直に嬉しい気持ちです。球団トレーナーの方々をはじめ、リハビリ期間にお世話になった方々へ感謝の気持ちでいっぱいです。まだスタートラインに戻っただけだと思いますので