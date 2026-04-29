猫を「家の外」に出さないほうがいい理由 1.交通事故のリスクが想像以上に高い 結論から言うと、外に出る猫にとって一番大きな危険は交通事故です。 猫は俊敏で運動神経が良いといわれていますが、急な音や光にパニックを起こしやすい動物です。車のライトやエンジン音に驚いて飛び出して動けなくなってしまうと、そのまま事故に…というケースは少なくありません。 たとえば普段は落ち着いている愛猫