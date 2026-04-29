【モスバーガー】では、2026年3月18日より、キッズメニューにさくらももこの作品「コジコジ」のグッズが付いてくるキャンペーンがスタート。それに続いて、2026年4月8日からは新たに、コジコジの「数量限定コラボグッズ」の販売も開始しています。モスバーガーをイメージしたオリジナルデザインのコジコジグッズをゲットするなら、今がチャンス！ そこで今回は、モスバーガ