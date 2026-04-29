米有名司会者ジミー・キンメル(58)が、MCを務めるトーク番組「ジミー・キンメル・ライブ!」での発言をめぐり釈明した。 【写真】銃撃事件にからんでの“いじり”は許せないメラニア夫人も怒 問題となったのは、ホワイトハウス記者晩餐会直前に、メラニア・トランプ大統領夫人(56)の表情を「期待に満ちた未亡人のような輝き」と例えたジョーク。メラニア夫人はこれを「憎悪的で暴力的な発言」だと