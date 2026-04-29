歌手の岩崎宏美が２９日、東京・東京国際フォーラムホールＣでデビュー５０周年コンサート（全１０公演、２万人動員）のグランドフィナーレを開催。これまでの歌手生活を振り返り、転機となった一曲を明かした。１９７５年のデビューからこれまでシングル６９作、アルバム６０作を発表。数々の名曲を世に送り出してきた中で、一番の転機となった一曲を問われると、バラード曲の「思秋期」を挙げた。人気オーディション番組「