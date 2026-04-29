歌手の岩崎宏美が２９日、東京・東京国際フォーラムホールＣでデビュー５０周年コンサート（全１０公演、２万人動員）のグランドフィナーレを開催した。千秋楽を迎え「こんな素敵な（歌手人生の）折り返し地点に立てたことが自信につながる」と万感。この日は長年岩崎を応援し、ハチマキとＴシャツを着用した親衛隊の前で、代表曲「聖母たちのララバイ」「すみれ色の涙」「ロマンス」「シンデレラ・ハネムーン」「思秋期」、さ