◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）１週前とは明らかに“別馬”だった。クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）がＣＷコースで躍動した。団野大成騎手（レースは北村友一騎手）の騎乗でグロリアラウス（５歳オープン）を内から２馬身半追走。直線手前で前を射程圏に入れたが、団野の手は動かない。軽く促した程度で推進力が増すと、持ったままで手綱を押さ