◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に安田記念の優先出走権）追い切り＝４月２９日、栗東トレセンワールズエンド（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ロードカナロア）は坂路を５５秒１―１２秒２で気持ち良さそうに駆け上がった。前進気勢にあふれる走りで、休み明けでも力は出せそう。平野厩務員は「日曜にやっているし、しまいの反応を見る感じでしたが、良かったです」と笑み