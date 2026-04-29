俳優・要潤、賀集利樹、タレント・ゆうちゃみが２９日、都内で仮面ライダー生誕５５周年記念作の映画「アギト−超能力戦争−」（田崎竜太監督）の初日舞台あいさつを行った。主人公を演じた要と賀集は２００１年の「仮面ライダーアギト」（テレビ朝日系）で俳優デビュー。２人が観客に向かって「ただいま〜」と絶叫すると「おかえり」の反応に感慨深げ。「ライダー１１０周年にもできれば」と意欲をみせた。ゆうちゃみは撮影