俳優の北村総一朗（90）が29日、自身のブログを更新。ブログによる発信を休止することを発表した。「ブログ仲間の皆様へ」と題したブログを更新。「身勝手ながら、一身上の都合によりブログ発信を、暫く休ませていただきます」とブログの発信を休むことを報告した。「これ迄長きに渡り拙文を拝読いただき感謝申し上げます。皆様のご健勝をお祈りして、筆を置きます」と続け、「ヒョッコリ戻ってくるつもりです。有り難うござ