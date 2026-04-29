◇パ・リーグロッテ5―3楽天（2026年4月29日ZOZOマリン）ロッテ・八木彬が「1球勝利」を挙げた。3―2の5回1死一、二塁で登板。初球のツーシームで伊藤裕を三ゴロ併殺打に仕留めた。リードを守って勝ち星がつき、1球勝利はパ・リーグ26人目。28歳の右腕は「本当にラッキー。日頃の行いがいいのかな」と冗談交じりに喜んだ。15日の日本ハム戦で5年目にしてプロ初勝利。そこから5試合のリリーフ登板で4勝を挙げる「荒稼