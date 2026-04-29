ラグビーリーグワン1部の埼玉は29日、埼玉県熊谷市内で練習を実施。現在15勝1敗、総勝ち点68で首位を快走するチームは、5月1日に東京・秩父宮ラグビー場で浦安と対戦。この試合で昨年3月以来、1年1カ月ぶりの先発復帰が決まったPR藤井大喜が取材に応じ、「本当にドキドキというか、凄い緊張感がある」と心境を明かした。藤井は先発出場した昨年3月22日のBL東京戦の前半4分、タックルの際に頭部が相手の腰付近に激突。「首に強