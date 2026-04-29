歌手岩崎宏美（67）が29日、東京・丸の内の東京国際フォーラムで「デビュー50周年記念コンサート〜永遠のありがとう〜グランド・ファイナル！」を1500人のファンを集めて開いた。昨年4月25日のデビュー50周年の日から、20会場で2万人を集めたツアーの集大成。「聖母たちのララバイ」「ロマンス」「シンデレラ・ハネムーン」など4カ所のメドレーを含む、全38曲を歌い上げた。開演前に会見した岩崎は「半世紀歌ってきた50周年なので