ある日、ちーちゃんと散歩していたら、ちーちゃんが一回来た道を急に戻り出しました。 そしたら、知らない男の人にちーちゃんがくんくん匂いをかぎ、しかもいつもだったら撫でられて怒る頭を撫でられても、尻尾を振って喜んでいました。 あらためて気づいたのですが、その人はいつもお世話になっているピンシャーのしんべい君のお家のお兄さんでした。 私自身はしんべい君のお兄さんと面識が