お父さんの席を占領したワンコは、場所を譲ってくれる気配ゼロで…？ワンコVSお父さんの仁義なき戦いが話題になり、投稿は記事執筆時点で5万7000回再生を突破しています。 【動画：いつもお父さんが座っている場所を占領した犬→全然どいてくれなくて…仁義なき『席取り合戦』】 ワンコがお父さんの席を占領 YouTubeチャンネル「shiba inu TAIGA / 柴犬大河」に投稿されたのは、柴犬の「大河」くんVSお父さんの仁義なき戦