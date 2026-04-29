Mrs. GREEN APPLEが4月20日発売のファッション誌『ハーパーズ バザー』6月号の表紙を飾っている。メンバーの藤澤涼架が撮影時のオフショットを自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像】ミセス 藤澤涼架、素肌にジャケット姿が「色々アウトすぎる」） 藤澤は「ゲットしてくれてるかな」と綴り、素肌に黒のジャケット、ネックレスとこれまでないセクシーな姿をアップ。これに大森元貴