絹の文化を次世代へと繋いでいく人々の姿を追ったドキュメンタリー映画「マダム・ソワ・セヴェンヌ」が、5月から山形でも上映されます。 【写真を見る】山形の養蚕文化から最高の絹が生まれる伝説の絹「セヴェンヌ」とは映画『マダム・ソワ・セヴェンヌ』いよいよ公開佐藤監督に聞いたドキュメンタリーの存在意義 映画は山形でも撮影が行われ、特に最上町の養蚕農家が深くかかわっているんです。 佐藤広一監