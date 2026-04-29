山野の力投に称賛のメッセージが寄せられた(C)産経新聞社セ・リーグ首位のヤクルトは4月29日、神宮球場で阪神と対戦し0-2で敗れた。この試合では両チーム先発が快投。ヤクルトの山野太一、阪神の高橋遥人による緊張感あふれる投げ合いが演じられた。【動画】「ガチで希望」「次回の1軍ではこれを見たいぞ」ファーム降格直後の打席で豪快弾！モイセエフが放った2号2ランの映像結果としてヤクルトが高橋の前に3安打完封負けを喫