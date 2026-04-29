公共の分野で功績があった人に贈られる「春の叙勲」。 受章者が発表され、県内からは57人が選ばれました。 「瑞宝中綬章」には、いずれも長崎大学名誉教授、安達 謙三さん(81)と片岡 千賀之さん(80)。 元県副知事の茺本 磨毅穂さん(72)、元東京管区矯正局長の横尾 邦彦さん(71)の4人が選ばれました。 このほか「旭日小綬章」に5人、「瑞宝小綬章」に7人など、県内では60歳～91歳までの53人が受章し