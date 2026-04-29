労働者の祭典「メーデー」の集会が長崎市で開かれ、労働団体などが物価上昇を上回る賃上げの実現などを訴えました。 （連合長崎 岩永 洋一会長） 「すべての働く者の賃金の底上げをし、物価高を上回る実効性のある賃上げを長崎の隅々まで広げる必要がある」 連合長崎が主催した集会には、25団体の約2100人が参加しました。 メーデー宣言には、適正な価格転嫁による持続的な賃上げの実現や、すべて