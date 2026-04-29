いよいよゴールデンウイーク。山のレジャーに出かけることも多いこの時期ですが、注意したいのが山火事です。全国で相次ぐ山林火災を防ごうと、県内の行楽地でもきょう、消防が登山客や観光客らに注意を呼びかけました。岩手県大槌町の大規模な山林火災の発生から1週間。きのうからの雨で火の勢いが弱まり、きょう、ようやく一部の地域を除いて避難指示が解除されました。こうした中、きょう午前、白山市の獅子吼高原では、消防団