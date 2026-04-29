春の叙勲の受章者が4月29日に発表され、石川県内からは51人が選ばれました。さまざまな分野で顕著な功績を挙げた人に贈られる旭日章は13人が、長年、公共の業務に従事し功労のあった人をたたえる瑞宝章は38人が受章しました。山中國盛さん「日本の心が表現できるようなものを少し現代風な感覚で仕上げてみたいなと」瑞宝単光章を受章した九谷焼作家の山中國盛さん。作品の背景を細かい模様で埋めつくす「小紋」と呼ばれる技法を得