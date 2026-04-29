外パリ、中ジュワ〜な王道系に、麻辣スパイスをふんだんに使った“進化系餃子”。記者「きょうから開催される餃子フェスですが、ずらりとお客さんが待っています」ゴールデンウイーク初日のきょうから始まった餃子好きを虜にするこのイベント。「毎年、来ている」「これ含めて8皿目です」北は北海道のトウモロコシ餃子から、南は博多のひとくち餃子。さらにはこのイベント限定のものも。30種類以上の餃子が大集結しています。ヤサ