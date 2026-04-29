◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）追い切り＝４月２９日、美浦トレセン第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都）に出走するケイアイアギト（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父エスポワールシチー）が、美浦・Ｗコースで最終追い切りを行いパワフルな脚さばきを披露。海外遠征明け初戦でも力を発揮できる仕上がりだ。３頭併せの先頭でスタートし、中のロイヤルアデレード（３歳