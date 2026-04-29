◇ファーム・リーグ交流戦ヤクルト4―8中日（2026年4月29日戸田）球界最年長投手のヤクルト・石川雅規投手（46）が、今季2度目のファームでの登板。4―7の6回に4番手で登板し、2イニングを3安打2奪三振で1失点（自責0）だった。石川は今季がプロ25年目で、昨季まで史上初となる「入団1年目から24年連続白星」をマーク。通算200勝に残り12勝に迫っている。