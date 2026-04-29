燃料高騰を理由に、有明フェリーが減便を発表です。阿蘇市では、大型連休の渋滞対策が始まりました。 長洲港と長崎県雲仙市の多比良港を結ぶ有明フェリー。例年5月は1日19便を運航していますが、ことしは4便減らして15便で運航すると発表しました。背景は中東情勢による燃料の価格高騰。片道約200リットルの重油を消費するため、費用を抑える目的です。一方で、連休中の5月3日～5日は1日23便に増便します。