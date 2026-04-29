◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）巨人の吉川尚輝内野手が復帰後、初安打、さらに盗塁をマークした。４―２の５回。吉川は広島の遠藤の１４９キロ直球を捉えた。遊撃手のグラブをはじく左前安打となり、東京ドームは大歓声に包まれた。さらに続く佐々木の打席で二塁へ盗塁。セーフの判定を巡り、広島がリクエストを試みるも判定は変わらず。吉川は昨秋、両股関節手術を受けてリハビリを進め、２６日