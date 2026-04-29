「NISAでコツコツ積み立ててきたのに、気づけば含み損になっている」と不安に感じている人もいるのではないでしょうか。特に、最近は中東情勢や金利動向などの影響で株価が急落する場面もあり、積立投資をしている人の中には評価額がマイナスになっているケースも見られます。 SNS上でも「NISAで暴落した」といった声が少なくありません。本記事では、月5万円を2年間積み立ててきたものの、現在は2万円の含み損が出て