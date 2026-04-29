男女ボーカルグループURBAN ZAKAPAのメンバー、パク・ヨンインの食品表示広告法違反容疑に関する控訴審で、検察が第1審と同様に懲役1年を求刑した。4月29日、ソウル東部地裁刑事合議3部は、パク・ヨンインの控訴審初公判を開いた。【関連】ビールで懲りず…パク・ヨンイン、キムチで行政処分検察は、「被告人は多数の消費者に対して虚偽・誇大広告を行い、これによる収益が数十億ウォン（数億円）に達するという点を考慮すると、第