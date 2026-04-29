みんなの王子様として愛されてきた“ミッチー”こと及川光博。今年デビューから30周年を迎えるなか、記念盤としてリリースするアルバム『TAKE IT ROSY！』の聞きどころやご自身のキャリアについてインタビュー。「正直、デビューしても3年で契約を切られてアルバイトに戻ると思ってました。30周年まで続くなんて、嬉しくて、正直笑顔になっちゃう。奇跡だと感じています。長きにわたり応援してくれたベイベーたちへの愛と感謝しか