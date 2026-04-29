善光寺平を見渡す長野市の茶臼山恐竜公園に現れた大型ブランコ。公園の新たな目玉にしようと、指定管理者である長野市開発公社の設立60周年を記念して設置されました。一人乗りで地面からの高さは7メートル。小学生以上が乗ることができます。藤田華穂記者「いま目の前に長野市の景色が広がっていて、とてもドキドキします。では、行ってきます」「3・2・1…わーーーーすごい」「長野市の(まちの)中