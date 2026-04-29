初夏のティータイムを華やかに彩る、フルーツ好きにはたまらない特別なアフタヌーンティーが登場♡ヒルトン東京お台場では、旬のマンゴーとみずみずしいメロンを主役にした贅沢な「マンゴー・メロンアフタヌーンティー」を期間限定で開催します。見た目にも涼やかで心ときめくスイーツやセイボリーが揃い、優雅で特別な時間を演出。初夏のひとときを、上質な空