「ロッテ５-３楽天」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが今季初の３連勝。最大６まで膨らんでいた借金は４月７日以来の２まで減らし、この日敗れた日本ハムを抜いて、楽天と並ぶ４位に浮上した。最下位脱出は４月１６日以来。先発の西野は２０２４年９月２８日の西武戦（ベルーナ）以来となる勝利がかかっていたが、リードした直後の五回、１死一、二塁のピンチを招いたところで降板。２番手・八木が伊藤裕を三ゴ