女優の高島礼子（61）が29日、自身のインスタグラムを更新し、休日のオフショットを公開した。「今日は、お休み舞台稽古中、ウォーキング出来ず久々に歩きました新緑が気持ちいい」と緑の中でカジュアルなパーカ姿のショットを投稿。「エステ〜散歩、ひとりランチ〜、ノアスタジオで声出し、充実したOFFを過ごしました」とランチの定食を食べる姿も披露。この日は1万2766歩も記録した歩数データも公開した。フォロワ