シンガー・ソングライターおかゆ（34）が映画「愛の道草」（出馬康成監督、今秋公開予定）で女優デビューをする。お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（48）の初主演映画としての話題作。おかゆは塙らが集まるスナックのママを演じる。おかゆは子どものころから、母親に連れられて近所のスナックに通い、数多くの歌謡曲を聞いて育った。急逝した母の「歌手になりたい」との夢を継いで19年に「ヨコハマ・ヘンリー」でメジャーデビュー。今回