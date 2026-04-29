ダンサーで俳優の神山みれいさんが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめたグラビア写真集シリーズ「旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜」（発売中）に登場し、秘境を舞台にしたワイルドなグラビアを披露しています。自給自足をテーマにした独自のシチュエーションで、新たな一面を見せています。【写真】洗練美ボディをさらけ出した神山みれいさん。バックショットは必見ですSPA!の人気配信企画「推し撮生会議」で決ま