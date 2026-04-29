「ひとりっ子が良かったのに」と泣いていた長男が、3歳の弟にそっと寄り添うお兄ちゃんになるまで――。長男の誕生から10年間の家族写真をつなげた動画を母親がTikTokに投稿したところ、「成長に泣ける」「兄弟っていいな」といった声が寄せられ、話題になっています。【写真】「ひとりっ子が良かった」と泣いた長男…いつも寄り添い、今では弟と大の仲良しに投稿したのは、家族の日常を発信しているYouTubeチャンネル「厚化粧とハ