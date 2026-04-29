2026年4月28日、中国のSNS・ウェイボー（微博）で、AIが制作した短編ドラマに人気俳優シャオ・ジャン（肖戦）とワン・イーボー（王一博）の顔を無断で合成したようなキャラクターが登場したことが拡散し、大きな注目を集めるとともに制作者への批判が相次いだ。瀟湘晨報が28日に報じた内容によると、物議を醸しているのは浙江衛星テレビがこのほど放送した人工知能（AI）短編ドラマ「中国伝説・白蛇」の男性主人公。顔がシャオ・ジ